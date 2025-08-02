Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


02 Ağustos 2025 21:23
İller Arası Sonrası Eş Durumu

Arkadaşlar merhaba .İller arasında tayinim çıktı.esim ed durumu isteyecek .

Bulunduğum il 1 -e grubunda

Tayinimin çıktığı il ise 2 -d grubunda .Şimdi bu yönetmeliğe göre bizim durumumuz hakkında bilgisi ya da önerisi olan var mı?

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