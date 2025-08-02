Hipertansiyon Herhangi Bir Dilime Girer mi?

Arkadaşlar kolay gelsin yüksek tansiyon herhangi bir dilime girer mi bilginiz var mı raporlu tansiyon ilaci kullanıyorum bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımcı olursa sevinirim

Arkadaşlar kolay gelsin yüksek tansiyon herhangi bir dilime girer mi bilginiz var mı raporlu tansiyon ilaci kullanıyorum bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımcı olursa sevinirim