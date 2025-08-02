Pomem Sağlık Raporu

Arkadaşlar merhaba bugün polis okulunda olan bir abimden bir şey öğrendim dedi ki genel sağlığa girdikten sonra tüm bölümlerden öğrenci olur ibaresini alınca bu raporlar okulda muhafaza ediliyor muş ve sadece sıkıntılı olan raporlar Ankara daireye gönderiliyormuş doğru mu acaba ?

Arkadaşlar merhaba bugün polis okulunda olan bir abimden bir şey öğrendim dedi ki genel sağlığa girdikten sonra tüm bölümlerden öğrenci olur ibaresini alınca bu raporlar okulda muhafaza ediliyor muş ve sadece sıkıntılı olan raporlar Ankara daireye gönderiliyormuş doğru mu acaba ?