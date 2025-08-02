KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


02 Ağustos 2025 22:44
Pomem Sağlık Raporu
Arkadaşlar merhaba bugün polis okulunda olan bir abimden bir şey öğrendim dedi ki genel sağlığa girdikten sonra tüm bölümlerden öğrenci olur ibaresini alınca bu raporlar okulda muhafaza ediliyor muş ve sadece sıkıntılı olan raporlar Ankara daireye gönderiliyormuş doğru mu acaba ?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

yaş almak,yaşlanmak? 1 kıtlama şekerle çay içen insan 1 günaydın sözlük 1 sinir bozucu sorular 1 çekirdek çitlerken acılısı denk gelmesi 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 2 kadınsı erkekler 1 İyi geceler sözlük 1 karpuz 1

Son Haberler

Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle son bir haftada 264 kişi öldüDMM, 'Usulsüz Akademisyen Ataması' İddialarını Yalanladı!İstanbul Esenyurt'ta yangın: E-5'de trafik yoğunluğu oluştuBakan Uraloğlu Erken Seçim için Tarih VerdiKocaeli'de çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?