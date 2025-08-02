Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


02 Ağustos 2025 22:51
Destek Personeli Maaş

Merhabalar üniversite hizmetli destek personeli güncel ne kadar maaş alıyor yeni başlayan, bekar, engel durumu yok cevaplarsanız çok teşekkür ederim

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