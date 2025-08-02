Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


02 Ağustos 2025 23:54
Sigorta Kesilmeden

Halihazırda 4-c den yatmakta olan sigortamın kesilmesi yaklaşık 1 ayı bulacak bu süre içerisinde yeni atanmış olduğum 4-B li kadroya sözleşme imzalayıp başlamam bir sorun oluşturur mu

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