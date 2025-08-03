Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Ağustos 2025 00:28
Ek Mal Bildirimi Miras

Merhaba miras yoluyla edinilen mallarda veraset ilanı ile mi mal bildirimi yapmak gerekiyor yoksa tapunun tescilini mı beklemek gerekiyor. Benzer süreçlerden geçenler ne yaptı?

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