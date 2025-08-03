20 yılda emeklilik diye bişey yok... İstifa edersin emeklilik için yaşını beklersin yaş haddi normalde 55 ise sen 20 yılda istifa edersen..

1. Yaş haddin 55 ten 57 ye çıkar

2. 20 yılda istifa edersen emekli maaşı ve tazminat 57 yaşında alırsın

3. 20 yılda istifa edersen 57 yşına kadar saglık sigortan olmaz ne senin ne çocuklarının ne de eşinin

4. Bu arada sigortalı çalılmanda sıkıntı yok ama 1300 mü idi 1700 idi mi o gün geçerse sigortalı çalışmna memur emeklisi olamazsın SGK fan olursun

5. Sen emekli sandığı olduğun için pol nette ne yazarsa onu alırsın düşme eksilme olmaz

Yani bok gibi sistem istifa etsen aç kalırsın paran yoksa