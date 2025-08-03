Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


03 Ağustos 2025 01:03
20 yılda emeklilik
bu yirmi yılda emeklilik olayını planlıyorum. mental olarak kaldıramıyorum artık inşallah birkaç yıl kaldı. bu işin prosedürü nedir bilen varsa yazabilir mi? maaş ne zaman alınabilir? kıdem tazminatı nasıl alınabilir? emekli polis kimliği alınır mı? yeşil pasaport hakkı kalıyor mu?

KenanKomutan32
Aday Memur
03 Ağustos 2025 01:09

20 yılda emeklilik diye bişey yok... İstifa edersin emeklilik için yaşını beklersin yaş haddi normalde 55 ise sen 20 yılda istifa edersen..

1. Yaş haddin 55 ten 57 ye çıkar

2. 20 yılda istifa edersen emekli maaşı ve tazminat 57 yaşında alırsın

3. 20 yılda istifa edersen 57 yşına kadar saglık sigortan olmaz ne senin ne çocuklarının ne de eşinin

4. Bu arada sigortalı çalılmanda sıkıntı yok ama 1300 mü idi 1700 idi mi o gün geçerse sigortalı çalışmna memur emeklisi olamazsın SGK fan olursun

5. Sen emekli sandığı olduğun için pol nette ne yazarsa onu alırsın düşme eksilme olmaz

Yani bok gibi sistem istifa etsen aç kalırsın paran yoksa


KenanKomutan32
Aday Memur
03 Ağustos 2025 01:10

5. Yeşil pasaport hakkın sende kalır eşin de kalır çocukların 25 yaşına kdar kullanır.

6. Emekli Polis kimliği alamazsın


sakinkral
Aday Memur
03 Ağustos 2025 01:24
çok güzel açıklamışsınız
KenanKomutan32, 1 saat önce

5. Yeşil pasaport hakkın sende kalır eşin de kalır çocukların 25 yaşına kdar kullanır.

6. Emekli Polis kimliği alamazsın


KenanKomutan32
Aday Memur
03 Ağustos 2025 01:27

Herkes bıktı artık bu meslekten yenisi eskisi fark etmiyor kaçmaya çalışıyor..

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