Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


03 Ağustos 2025 01:42
eş eğitim durumundan mazeret ataması hk.

eşimin başka bir ilde lisans programına yerleşmesi durumunda mazeret ataması olur mu şarktan döneli 1 yıl oldu üniversitenin bulunduğu il de batı

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polisler2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlereş durumu tayininde polis hemşireye tabi olabilir mi?34.madde ile Samsun'dan Kilis'e tayinKARARA BAĞLANDIPolsan krediVakıfbank dan 3,11 ile Yapılandırma Yapabilen Var mı?7068e itiraz dilekçesi

Sözlük

kettle'la su ısıtıp duş almak 1 sağ üst köşedeki sevimli çan 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 günaydın sözlük 1 karpuz 1 kıtlama şekerle çay içen insan 1 yaş almak,yaşlanmak? 1

Son Haberler

2005 Girişli, 2026 Yılında İstifa Etmeyi Düşünen Öğretmen Emekliliği Nasıl Kazanır?Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle son bir haftada 264 kişi öldüDMM, 'Usulsüz Akademisyen Ataması' İddialarını Yalanladı!İstanbul Esenyurt'ta yangın: E-5'de trafik yoğunluğu oluştuBakan Uraloğlu Erken Seçim için Tarih Verdi

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?