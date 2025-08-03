Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Ağustos 2025 02:09
yurtdışı görevlendirilme hakkında
Herkese merhaba, bilindiği üzere yurt dışı görevlendirme sonrasında iki kat süre ile mecburi hizmet zorunluluğu var. örnek olarak 8 ay görevlendirilme sonrası 16 ay mecburi hizmet söz konusu. Merak ettiğim konu şu; bu 16 ay içerisinde 2 aylık da olsa tekrar yurt dışı görevlendirme söz konusu olabiliyor mu ?

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