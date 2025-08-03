Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


03 Ağustos 2025 09:22
OAKDAR OKUL OKU EĞİTİM AL POLIS OL 10 YİL ÇALIŞ 75 ZOR AL

İLKOKUL MEZUNJ ORTAOKUL MEZUNU ADAMDA 8 SAAT ÇALIŞSIN 70 KUSUR ALSN BAYRAM İKRAMİYE ALSIN TEDIYE ALSIN SENDE 16 SAAT ÇALIŞ OLACAK IS MI YAW HALA ÇOCUĞUNU OKUTUP MEMUR YAPARIM DIEN 50 KEZ DÜŞÜNSÜN BENCE..


sımseeekk
Şef
03 Ağustos 2025 09:23
lanet olsun böyle duruma

Officer3452
Aday Memur
03 Ağustos 2025 09:31
75 alan polis mi var bu başlık külliyen yalan. 64 aldım bu ay

barans1
Şef
03 Ağustos 2025 09:54
75 alıyorsun iyi degilmi kral be
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