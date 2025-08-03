Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


03 Ağustos 2025 09:46
mahkeme

Arkadaşlar haksız bir kınama cezası almıştım. Ben de idari yargıya taşıdım. Sağlık bakanlığının avukatı savunmasını vermiş .Ben avukat tutmamıştım .Bu aşamadan sonra ne olacak , ne yapmam gerekiyor;?

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Danıştay 2.DaireHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarHakem Hastaneye SevkNe tavsiye edersiniz ?Idari mahkemeKişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçundan yerel mahkeme de 2. Yıl 6 ay ceza aldım

Sözlük

kıtlama şekerle çay içen insan 1 sağ üst köşedeki sevimli çan 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 günaydın sözlük 1 kettle'la su ısıtıp duş almak 1 yaş almak,yaşlanmak? 1

Son Haberler

Tekno Macera heyecanı Nevşehir'de sürüyorErzurum'a noter aranıyor: Bakanlık yeniden ilana çıktıOtomobil Görme Engelli Vatandaşa ÇarptıŞüpheli yolcu otobüsünden 750 kilogram kaçak tütün çıktıKarabük Üniversitesi Yeni Bölümleriyle Tercihlerin Gözdesi

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?