Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


03 Ağustos 2025 10:25
maaşlar

Sağlık bakanlığına Kpss' den Türkiye 3 .sü olup atanmıştım. İş barışı diye bir şey bırakmadılar. Partiden işçi diye aldıkları adamlara 60.000 lira maaş veriyorlar. Bizim de geçen ay aldığımız o kadar zaten.ve özlük haklar olarak da bizden çok daha iyi konumdalar .Ülke gündemine dair çok ileri seviye fikir sahibi oldukları için de siyaset yapma hakları da mevcut. Memur ise tarafsız kalıp ağzını dahi açmamalı. Böyle saçmalıklar zinciri bilim kurgu filmlerinde dahi olmaz ki Atatürk'ün ülkesinde olsun. Ama ATATÜRK ün gençleri o makamları sizden alacak hiç merak etmeyin.....

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