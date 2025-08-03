Kendi memleketinde çalışma da kota haksızlığı

Diğer hiçbir kurumda böyle bir kota yok.Kotanın kaldırılması lazım.Bunun yanında kota dahi hakkaniyetli uygulanmıyor.15 yıldır kendi memlektinde çalışan personel varken bizim gibilerde 20 yıldır kendi memleketimize gitme hayaliyle uğraşıyoruz.Madem şehirlerin bir görev süresi var kendi memleketinde çalışan personele bu uygulanmalıdır.Personelin birisi görev süresi 8 yıl olan kendi memleketinde 15 yıldır çalışıyor diğer memur ise hiç kendi memleketinde çalışmamış ve 15 yıldır çalışan personel yüzünden kota var deyip verilmiyor kendi memleketine.Madem kota var kendi memletinde görev süresini dolduranı gönderirsin, hiç görev yapmayanı atarsın.Hiç olmazsa kota içinde sirkülasyon olur ki hakkaniyet sağlanır.Ya kotayı kaldırılmalı ya da sirkülasyon sağlanmalıdır.