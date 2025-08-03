sözleşmeli destek personelinin kadroya geçmesi

merhabalar, sözleşmeli destek personeliyim ünvan şoför olarak atandım, 3+1 sonrasında kadroya geçicem inşallah sorum şu; kadroya geçtiğim de yh sınıfında mı yoksa gih sınıfında mı şoför olurum, kadrolu şoförlükte genelde gih sınıfında oluyor diye biliyorum, kadroya geçip yh sınıfında olan var mıdır acaba

merhabalar, sözleşmeli destek personeliyim ünvan şoför olarak atandım, 3+1 sonrasında kadroya geçicem inşallah sorum şu; kadroya geçtiğim de yh sınıfında mı yoksa gih sınıfında mı şoför olurum, kadrolu şoförlükte genelde gih sınıfında oluyor diye biliyorum, kadroya geçip yh sınıfında olan var mıdır acaba