Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


03 Ağustos 2025 11:17
sözleşmeli destek personelinin kadroya geçmesi
merhabalar, sözleşmeli destek personeliyim ünvan şoför olarak atandım, 3+1 sonrasında kadroya geçicem inşallah sorum şu; kadroya geçtiğim de yh sınıfında mı yoksa gih sınıfında mı şoför olurum, kadrolu şoförlükte genelde gih sınıfında oluyor diye biliyorum, kadroya geçip yh sınıfında olan var mıdır acaba

Mustafa KoloAYlu
Aday Memur
03 Ağustos 2025 12:05
Destek personeli şoför olarak kadroya geçince gih sınıfında geçiriliyor diye biliyorum. Destek personeli temizlik unvanı olunca yardımcı hizmet sınıfı olarak atanıyor diye biliyorum.

Memur383
Aday Memur
03 Ağustos 2025 12:07
bende öyle düşünmüştüm, kamuda arayıp bunu soracağım bir yer var mıdır acaba garantiye alsam
Mustafa KoloAYlu, 2 saat önce
Destek personeli şoför olarak kadroya geçince gih sınıfında geçiriliyor diye biliyorum. Destek personeli temizlik unvanı olunca yardımcı hizmet sınıfı olarak atanıyor diye biliyorum.

beurak0000
Memur
03 Ağustos 2025 13:28
bende aynı ünvanda çalışıyorum gih üzerinden kadro alacağız sıkıntı yok başka sormak istediğiniz birşey olursa mesaj atabilirsiniz özelden
Toplam 3 mesaj

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