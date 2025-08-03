Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


03 Ağustos 2025 11:18
yh sınıfında şoför kadroya geçerse hangi sınıfta olur
sözleşmeli destek personeliyim ünvsn şoför, 3+1 sonrasında kadroys geçince yh sınıfında mı yoksa gih te mi olurum acaba

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