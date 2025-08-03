Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ağustos 2025 12:13
Başlama hk.

Arkadaşlar merhaba tayinim çıktı 21 Temmuz da pazartesi günü tebliğ aldım 15 gün süren var dediler 4 Ağustos pazartesi mi yoksa 5 Ağustos salı günü mü başlamam lazım


E.Kayı Han
Editor
03 Ağustos 2025 13:20

6 Ağustos Çarşamba başlayacaksın. Ayın 22sinden itibaren 15 gün sayacaksın

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