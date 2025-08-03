Hükümetin zam teklifi ne zaman olacak?

son saniyeye kadar teklif vermeyecek. yasal sürenin sonu ne ise o ana kadar bekleyecek. hatta yasal olarak engel değilse teklif bile vermeden hakem heyeti sürecine geçilebilir.

son saniyeye kadar teklif vermeyecek. yasal sürenin sonu ne ise o ana kadar bekleyecek. hatta yasal olarak engel değilse teklif bile vermeden hakem heyeti sürecine geçilebilir.