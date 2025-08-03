Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ağustos 2025 12:16
Hükümetin zam teklifi ne zaman olacak?

Hükümetin teklifi ne zaman olacak arkadaşlar? Bu ay tamamen toplu sözleşme sürecinin biteceğini gördüm haberlerde. Kaç teklif olacak ve hangi tarihlerde oluyor bu teklifler?


mzonen
Aday Memur
03 Ağustos 2025 12:33
Komik olacak

Exsoso
Aday Memur
03 Ağustos 2025 12:35

Nasıl olacak demedim ne zaman olacak dedim.

mzonen, 1 saat önce
Komik olacak

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
03 Ağustos 2025 12:37
Yetkili sendikaya zerre güveniyorsam kanım kurusun (Not uzunca bir dönem üyesiydim) Şu anda sendika üyeliğim yok

qwertyas
Daire Başkanı
03 Ağustos 2025 13:03
son saniyeye kadar teklif vermeyecek. yasal sürenin sonu ne ise o ana kadar bekleyecek. hatta yasal olarak engel değilse teklif bile vermeden hakem heyeti sürecine geçilebilir.

kim bu adam
Aday Memur
03 Ağustos 2025 13:04

Adam bir şey sormuş alakasız saçma sapan cevaplar. Bilmiyorsan sus

Toplam 5 mesaj

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