Emekli Promosyununda Oynanan Oyuna Dikkat Edelim.

Bankayı seçerken sadece promosyon tutarına bakıp karar vermeyiniz. Şu soruları sormanız menfaatinezidir. 1) EFT-FAST-HAVALE ücretsiz mi? 2) Kredi kartı ücretsiz mi? 3) Promosyon tutarı nakit olarak kaç TL? 4) Promosyonda koşula bağlı ( Fatura talimatı, Kredili Mevduat aşılmasının zorunlu olması vb) verilecek promosyon tutarı ne kadar? Ve bu koşulların yerine getirilmesi kolay mı?

Bankayı seçerken sadece promosyon tutarına bakıp karar vermeyiniz. Şu soruları sormanız menfaatinezidir. 1) EFT-FAST-HAVALE ücretsiz mi? 2) Kredi kartı ücretsiz mi? 3) Promosyon tutarı nakit olarak kaç TL? 4) Promosyonda koşula bağlı ( Fatura talimatı, Kredili Mevduat aşılmasının zorunlu olması vb) verilecek promosyon tutarı ne kadar? Ve bu koşulların yerine getirilmesi kolay mı?