Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


03 Ağustos 2025 12:21
Emekli Promosyununda Oynanan Oyuna Dikkat Edelim.
Bankayı seçerken sadece promosyon tutarına bakıp karar vermeyiniz. Şu soruları sormanız menfaatinezidir. 1) EFT-FAST-HAVALE ücretsiz mi? 2) Kredi kartı ücretsiz mi? 3) Promosyon tutarı nakit olarak kaç TL? 4) Promosyonda koşula bağlı ( Fatura talimatı, Kredili Mevduat aşılmasının zorunlu olması vb) verilecek promosyon tutarı ne kadar? Ve bu koşulların yerine getirilmesi kolay mı?

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
03 Ağustos 2025 12:25
Abilerim, ablalarım, kardeşlerim maaş bankanızı seçerken mağdur olmayın.

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
03 Ağustos 2025 12:39
Emekli promoyonunda sağ gösterip sol vuruyorlar lütfen dikkat.

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
03 Ağustos 2025 12:40
Emekliler niredesiniz?
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Emekli Promosyununda Oynanan Oyuna Dikkat Edelim.

Sözlük

kettle'la su ısıtıp duş almak 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 kıtlama şekerle çay içen insan 1 günaydın sözlük 1 sağ üst köşedeki sevimli çan 1 yaş almak,yaşlanmak? 1

Son Haberler

KDK'dan Zincir Marketlere Poşet Satışı UyarısıKargo Ayrım Sistemi ile 94 Milyon Gönderi Hızla AyrıldıHatay'da elektrik teli aşırı sıcaktan patladıTürkiye Genelinde 559 ADEM'den 60 Bin Kadın FaydalandıKadavradan nakille 10 yıl sonra gelen mucize

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?