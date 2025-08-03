Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


03 Ağustos 2025 13:03
teiş a yeni atananlar

Merhabalar

Teişa yeni mühendis olarak atandım. Mesleki olarak tecrübem olmaması bilgi birikim gibi çekincelerim var

Kurumda çalışan mühendisler elektrik elektronik mühendisinin iş tanımı nedir tam olarak ne yapar sıfırdan gelip öğrenebilir mi ve 2 yıl çalıştıktan sonra tayin imkanı nasıldır

Şimdiden çok teşekkür ederim

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