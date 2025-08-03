Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


03 Ağustos 2025 13:03
Bugün Güzel Bir Şey Yapmaya Var mısın?

Herkese merhaba!

Biliyorum hepimizin hayatında koşuşturmalar, telaşlar, bazen de umutsuzluklar var. Ama biz küçük bir şeyle, hem kendi ruhumuzu hem de başkalarının kalbini aydınlatabiliriz. &#127800;

&#128161; Bir tebessüm hediye etmek, birine günaydın demek, elinde fazladan bir çikolata varsa paylaşmak, sokakta bir kedinin suyunu tazelemek? Bunlar çok küçük görünebilir ama emin olun, bazen bir insanın günü değişir, hatta hayatına umut gelir.

Bugün kendimize şu soruyu soralım:

&#128073; ?Ben bugün kimin hayatına bir parça güzellik katabilirim??

İyilik bulaşıcıdır, bir kişiden başlar, dünyaya yayılır. Hep birlikte bu zincirin ilk halkası olabiliriz. &#10084;&#65039;

Yazıyı okuyan herkese bir davet:

&#9989; Bir iyilik listesi hazırladım ve aşağıya ekledim.Bu gün içinde yapacağınız küçük bir iyiliği buraya yazın.Ve listemizi büyütelim.

Birlikte ilham olalım, iyiliği çoğaltalım!Unutmayın:

?İyilik yaptığınızda aslında kendinize de en büyük hediyeyi veriyorsunuz.?

&#10024; Haydi bugün dünyaya küçük bir ışık bırakalım! &#10024;

1.Birine içten bir iltifat et.

2. Bugün bir kişiye ücretsiz yardım teklif et.

3. Küçük bir sadaka ver.

4. Fidan dik ya da online fidan bağışı yap.

5. Kitap hediye et.

6. Sokaktaki bir hayvana mama ver.

7. Bir büyüğünü ara, hâlini hatırını sor.

8. Bir arkadaşına iyi bir şeyler yaz.

9. Bugün şikayet etme, şükret.

10. Bir çocuk sevindir.

11. Evinde bir sadaka kutusu hazırla.

12. Kendine/arkadaşına çay ısmarla.

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