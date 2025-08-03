Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


03 Ağustos 2025 14:12
İdari sorusturmada haklarimiz nelerdir?

İcra muhabbetleri yuzunden sorusturma acilmis, baskomiser efendi yarin sabah hemen cagiriyormus, bizim bu idari sorusturmada haklarimiz nelerdir? Yazili savunma veya susma hakkimiz var mi? Avukat isteyebiliyor muyuz? Bilgi sahibi olan abiler yardimci olursa cok makbule gecer.


sozciftci.szi
Memur
03 Ağustos 2025 14:56
bana da soruşturma açtılar yazılı verdim ceza talep ettiler son savunma yaptım sonra kurula gidiyor kurul değerlendiriyor.başkomisere birşey söylemek zorunda değilsin özel sebepler dersin.yazılı savunma verirsin geçersin.kaç dosyan var ve kaç olunca açıldı

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
03 Ağustos 2025 15:03
şuna gönderdim buna gönderdim o yüzden borca gitdim diye yalan söylemeyin sakın. en yakın arkadaşımın beş tane bankadan hesap dökümünü çıkarıp gelmiş müfettiş önüne koyunca şok yaşamıştı. bankaya gidip nasıl bunu yaparsınız diye hesap sorunca üst yazı ile istediler emniyet olunca vermek zorunda kaldık demişlerdi. her dosyada istiyorlar diye bir durum elbette yok hatta çok azdır ama müfettişin olayı ne kadar taktığı ile alakalı sanırım
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polisler2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlereş durumu tayininde polis hemşireye tabi olabilir mi?OAKDAR OKUL OKU EĞİTİM AL POLIS OL 10 YİL ÇALIŞ 75 ZOR AL20 yılda emeklilik KARARA BAĞLANDI34.madde ile Samsun'dan Kilis'e tayinİcra bitti şükür

Sözlük

ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 kıtlama şekerle çay içen insan 1 yaş almak,yaşlanmak? 1 kettle'la su ısıtıp duş almak 1 sağ üst köşedeki sevimli çan 1 günaydın sözlük 1

Son Haberler

Son bir haftada 22 insan kaçakçısı tutuklandıDüzce'de ana su borusunda patlama meydana geldiOkullarda forma zorunluluğu geri geliyor! Veliler çok mutluBakan Tunç'tan Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ne ilişkin açıklamaZincir market çalışanları tükeniyor: Ayakta duramayanlar, bayılanlar

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?