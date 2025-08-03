İdari sorusturmada haklarimiz nelerdir?

şuna gönderdim buna gönderdim o yüzden borca gitdim diye yalan söylemeyin sakın. en yakın arkadaşımın beş tane bankadan hesap dökümünü çıkarıp gelmiş müfettiş önüne koyunca şok yaşamıştı. bankaya gidip nasıl bunu yaparsınız diye hesap sorunca üst yazı ile istediler emniyet olunca vermek zorunda kaldık demişlerdi. her dosyada istiyorlar diye bir durum elbette yok hatta çok azdır ama müfettişin olayı ne kadar taktığı ile alakalı sanırım

şuna gönderdim buna gönderdim o yüzden borca gitdim diye yalan söylemeyin sakın. en yakın arkadaşımın beş tane bankadan hesap dökümünü çıkarıp gelmiş müfettiş önüne koyunca şok yaşamıştı. bankaya gidip nasıl bunu yaparsınız diye hesap sorunca üst yazı ile istediler emniyet olunca vermek zorunda kaldık demişlerdi. her dosyada istiyorlar diye bir durum elbette yok hatta çok azdır ama müfettişin olayı ne kadar taktığı ile alakalı sanırım