reddi muhakkik dilekçesi nereye verilir?

yanlı olması kuvvetle muhtemel bi muhakkik değişikliği talebi nereye yapılır? bir de soruşturma fiilin yapıldığı düşünülen tarihten itibaren bi ay içinde soruşturma açılan kişiye bildirilmesi gerekmez mi? 1 aylık zaman aşımı ne zaman başlar?

yanlı olması kuvvetle muhtemel bi muhakkik değişikliği talebi nereye yapılır? bir de soruşturma fiilin yapıldığı düşünülen tarihten itibaren bi ay içinde soruşturma açılan kişiye bildirilmesi gerekmez mi? 1 aylık zaman aşımı ne zaman başlar?