Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


03 Ağustos 2025 14:28
reddi muhakkik dilekçesi nereye verilir?
yanlı olması kuvvetle muhtemel bi muhakkik değişikliği talebi nereye yapılır? bir de soruşturma fiilin yapıldığı düşünülen tarihten itibaren bi ay içinde soruşturma açılan kişiye bildirilmesi gerekmez mi? 1 aylık zaman aşımı ne zaman başlar?

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