Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ağustos 2025 14:47
Memurlar Net Adalet Bakanlığının Promosyon haberini ne zaman yapacak?

evet kayıhan bey sizden ya da Edip Üzen den destek bekliyoruz


Mardin Mardin
Aday Memur
03 Ağustos 2025 14:49

Adalet Bakanlığı personeli 300 bin Tl promosyon istiyor ya da 300 bin tl promosyon hak ediyor diye habır bekliyoruz


Mardin Mardin
Aday Memur
03 Ağustos 2025 14:53

yada görüş belirtin mevcut enflasyona göre hak ettiğimiz promosyonu söyleyin biraz personelci olun


delocan
Aday Memur
03 Ağustos 2025 15:16
sanmıyorum paylaşmaz

maske505
Aday Memur
03 Ağustos 2025 15:28

4 defa Harran Üniversitesi ihalesi ile ilgili bizim de yakında ihalemiz olacağı için konu açtım. Hepsi silindi. Zaten konu var oraya yazın diyorlar. Bunu yapan ana sayfada haber mi yapar bizimle ilgili.


cybernetic
Şef
03 Ağustos 2025 16:15
yıllar yıllar önceydi :) yine böyle promosyon derdindeydik, site yine aynı kafadaydı. İhale aşamasında herhangibir reaksiyon göremediğimiz gibi, ihale bittiğinde müjdeye boğmuşlardı bizi :) sağolsunlar memurun arkasındalar.
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