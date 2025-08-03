KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


03 Ağustos 2025 16:04
JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ 2024 KPSS

Arkadaşlar merhaba sınavın üzerinden bir yıl geçti. Geçtiğimiz atama dönemlerine göre nispeten daha fazla Jeofizik Mühendisi kadroları açıldı. İBB nin açmış olduğu kadrolarda maalesef ingilizce şartından dolayı 8 kadro boş kaldı. Bundan sonrası için süreç nasıl ilerler , boş kalan kadrolar nasıl doldurulur? DSİ için alım yapacağı söylentileri vardı bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim. Umarım kimsenin emeği puanı boşa gitmez.

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