özel sektör istifa ve 2026 sınavına hazırlık

derece için bence hem iş hem kpss zor olur. en azından son 6-8 ay sadece kpss, öncesinde hem iş hem kpss olarak devam edebilirsiniz.

derece için bence hem iş hem kpss zor olur. en azından son 6-8 ay sadece kpss, öncesinde hem iş hem kpss olarak devam edebilirsiniz.