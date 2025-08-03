KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


03 Ağustos 2025 17:15
özel sektör istifa ve 2026 sınavına hazırlık

merhaba Arkadaşlar, derece için çabalıyorum.iş ve kpss aynı anda yürütebilir miyim? 1 senemi sadece kpssye mi ayırmalıyım?düşünceleriniz benim için değerli.


endstrci
Aday Memur
03 Ağustos 2025 19:07
derece için bence hem iş hem kpss zor olur. en azından son 6-8 ay sadece kpss, öncesinde hem iş hem kpss olarak devam edebilirsiniz.
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