İstenilen Nitelik Kodları Hakkında

Merhaba ben bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Şöyle bir sorum olacak: bazı kamu kurumlarının bazı pozisyonlar için istediği sql bildiğini belgelemek veya web tasarım bildiğini belgelemek gibi gereklilikleri üniversitede aldığım dersler karşılıyor. Örneğin ben bu pozisyonlardan birine atandım diyelim fakat haliyle mezun olduğumdan itibaren biraz süre geçti ve sınava hazırlanma süreci de var örneğin. Atanırsam bu konuları unutmuşsam eğer bir şey olur mu bir sıkıntı çıkar mı? Bu konular hakkında bir eğitim verilir mi nasıl işliyor tam olarak bilen bir hocamız aydınlatabilir mi?