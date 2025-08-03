Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


03 Ağustos 2025 19:12
Çocuğumun ÇÖZGER raporu Atama

Çocuğumun çözger ökgv raporu var batıdan memleketime(büyükşehir değil) tayin isteyebilirmiyim istesem atamamı yaparlar mı?


Ispatu61
Aday Memur
03 Ağustos 2025 19:21
yaparlar

Kadir-29
Şef
03 Ağustos 2025 20:53
küçük bir ilin en küçük ilçesine bile tayin olursun
Toplam 2 mesaj

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