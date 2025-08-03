Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Ağustos 2025 21:03
2024 Ağustos il dışı mazerette, İl Emri ile atanan var mı?

Açılmış olan kontenjanları hiç yazmayanlar yine de il emrine başvurabildi mii?

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