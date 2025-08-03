KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


03 Ağustos 2025 21:47
arşiv sürecinin 1 aydan kısa sürme ihtimali var mı?

ortalama 30-45 gün sürmüş geçmişte gördüğüm kadarıyla. artık daha hızlı oluyor mu yoksa yine mi aynı? 15-20 günde biten de oldu mu? atanılan kurumun bulunduğu şehirle ikamet edilen şehrin arasındaki mesafe çok etkiliyor mu süreyi?


Memurilanlari
Memur
03 Ağustos 2025 22:35

İhtimal var. İşlemlerini yapan memurların hızına bağlı.

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