özlük dosyası kaybolma

merhaba şubemde normalde idari bürocuyum yıllık izine ayrıldım o sürede vekaleten başka bir memur bakmakta üstüne 10 gün raporluyum bu süreçte şubede denetleme oldu ve denetleme formunda bana ait olan bir evrakımın incelendiği anlaşılmakta fakat daha sonra ben idari bürocu olmama rağmen rapor dönüşü gece nöbetinde başlama yaptım başlama yaptıgımın ertesi sabahı bana özlük dosyam olmadığını söylendi nasıl olur falan derken araştırdık vs bulamadık şubede lakin sanki idari bürocu benmişim gibi gece nöbetinde başlamama rağmen ayrıca başlama yaptığımın ertesi günü olay bana yıkılacak gibi bir algı var dosyayı bulamadık bende rapor tuttum vs vs durumu izah ederek başına gelen oldumu sonucu ne olur acaba teşekkürler

merhaba şubemde normalde idari bürocuyum yıllık izine ayrıldım o sürede vekaleten başka bir memur bakmakta üstüne 10 gün raporluyum bu süreçte şubede denetleme oldu ve denetleme formunda bana ait olan bir evrakımın incelendiği anlaşılmakta fakat daha sonra ben idari bürocu olmama rağmen rapor dönüşü gece nöbetinde başlama yaptım başlama yaptıgımın ertesi sabahı bana özlük dosyam olmadığını söylendi nasıl olur falan derken araştırdık vs bulamadık şubede lakin sanki idari bürocu benmişim gibi gece nöbetinde başlamama rağmen ayrıca başlama yaptığımın ertesi günü olay bana yıkılacak gibi bir algı var dosyayı bulamadık bende rapor tuttum vs vs durumu izah ederek başına gelen oldumu sonucu ne olur acaba teşekkürler