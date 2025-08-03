Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ağustos 2025 22:39
Refakat İzni

Babam 4. Evre akciğer kanseri. Kemiğe sıçrama var. Kemoterapi için genetik testi çalışması devam ediyor. Bu süreçte kemiğe radyoterapi yaptıracağız. Topallıyor. Başka ilde memurum. Radyoterapi uzmanı refakat izni yazamam, kemoterapiye başlayınca yazarız dedi. Ama babam tek başına evden hastaneye gidecek tedavi olacak durumda değil çünkü bacağı gerçekten kötü ve tek çocuğum. En sonunda babamı başhekimin kapısına bırakacam benim iznim bitti refakat izni vermiyorsunuz alın getirin götürün eve dıyecem. Bununla ilgili tecrübesi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Kamu İşçisi ile MemurMemura yüzde 6 işçiye yüzde 242/2 sinden 2/3 üne düşünce maaşım ne kadar artar acaba?#sonuçyoksaistifamemursenHükümetin zam teklifi ne zaman olacak?"Enflasyon Farkı" Kazığıyeni işçi maaşı en düşük 75 binAli Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?Yıllık İzinYüzdelik Zam Adaletsizdir...

Sözlük

olumlama 1 yaş almak,yaşlanmak? 2 kettle'la su ısıtıp duş almak 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 Bugün olanlar 1 sen ne kadar güzel bir kızsın 1 günaydın sözlük 1 kıtlama şekerle çay içen insan 1 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 1 uzaklaşma isteği 1

Son Haberler

Fenerbahçe Aktürkoğlu ile el sıkıştıİzmir'de 19 saatlik su kesintisi!Trabzonspor'dan TFF'ye başvuru: Minguzzi sezonu talebi!200 bin tl üzeri nakit işlemlere sıkı denetim!Belediyeye ait hayvan barınağında köpeklerin açlık ve susuzluktan öldüğü iddiası

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?