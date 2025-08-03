haklı mı yoksa haksız mıyım

Ben öğretmenim ve tatilim başlar başlamaz, iki küçük çocuğu ile ( 9 ve 4 yaşında) kız kardeşim bana gurbetten geldiler tabi ama o iki yaramaz ( çok da severim) yeğenler evin altını üstüne getirdiler, yok böyle gürültü ve dağınıklık evde.. 12 gün kaldılar üstelik de aynı şehirde kendi evleri de mevcut... Babaları henüz gurbet dönüşü yapamadığı için kalmaya devam edeceklerdi ve dayanamadım kendi evinize gidin de biraz kafamı dinleyeyim dedim.... Ayıp mı etmişim ?? :((( Bir abla olarak bu kahrı çekmeli miydim??