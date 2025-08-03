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Editörler : gül-feşan


03 Ağustos 2025 22:45
Devamsızlık sorunu olmayan önlisans bölümü ve üniversiteleri

Malum olduğu üzere ÖSYM, YÖK ve MEB çalışan ve okumak isteyen insanlara ağır bir darbe vurarak bütün denmese de işe yarar, ataması olan ne kadar bölüm varsa uzaktan öğretim ve AÖF'te öğrenci alımına kapattı. Zaten ikinci öğretimler de kapatılmıştı hem devlette hem vakıfta.

Şimdi çoğu insan devamsızlık sorunu olmayan bölümlerde okuyor. Sizin bildiğiniz devamsızlığı sorun etmeyen özellikle teknik bölümlerde, üniversiteler var mı? Genelde sözel ve eşit ağrılık lisans bölümlerinde hocaların %90'ı devamsızlığa bakmıyor ancak 2 yıllıklarda durum nedir hiç bilgim yok.

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