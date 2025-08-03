Personel ihtiyacı nedeniyle tayin talebinin reddedilmesi hk.

Çalıştığım il sağlık müdürlüğünde tek 1 adet bulunan bir unvanda çalışmaktayım. Gitmek istediğim ilde ise 5 kişilik boş kadro olmasına rağmen tayin talebim reddedildi. Gerekçe olarak da ilde ben gittikten sonra personel kalmayacağı denilmiş. Ancak benimle aynı unvanda il içindeki diğer kamu kurumların 20 den fazla personel bulunmakta. iş bazlı görevlendirme ile rahatlıkla sağlık müdürlüğünün her ihtiyacı giderilebilir.

Ne gariptir ki bu il için 1 kişilik kadro olduğu için ben burda olduğum sürece kimse buraya atanamaz. Bende başka ile tayin talebinde bulunamıyorum. Çalışma yılı zorunluluğunu da fazlasıyla doldurmama rağmen çakılı gibi kaldım burada.

Dava açsam kazanır mıyım? oda meçhul. Seneye tayin talep etsem gene reddedilecek. Becayiş bulayım desem gitmek istediğim ilde de personel yok ki becayiş yapabileyim.

Hayattan artık zevk almıyorum. Geleceğe dair umudum da kalmadı.