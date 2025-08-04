Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


04 Ağustos 2025 00:18
TBMM Koruma Daire Başkanlığı Hakkında

İlk gorev yerim burasi daha once bu baskanlikta gorev yapmis meslektaslarimin tecrubelerini merak ediyorum. Calisma saatleri, calisma temposu, nisan evlilik izinleri veya senelik izinler vs.. simdiden tesekkur ediyorum


Başkan91
Şef
04 Ağustos 2025 00:36

Belliki torpillisin merak etme hallolun izni dert etme

Toplam 1 mesaj

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