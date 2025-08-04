branş degisikligi

arkadaslar herkese merhaba 3 yıl oldu trafik biriminden ayrılalı bu 3 yılda farklı yerlerde çalıştım ama malum hala branş gozukuyo ayrılmak istiyorum artik bununla ilgili kime hitaben dilekce yazicam kime teslim edicem Bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim

arkadaslar herkese merhaba 3 yıl oldu trafik biriminden ayrılalı bu 3 yılda farklı yerlerde çalıştım ama malum hala branş gozukuyo ayrılmak istiyorum artik bununla ilgili kime hitaben dilekce yazicam kime teslim edicem Bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim