Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


04 Ağustos 2025 07:20
branş degisikligi
arkadaslar herkese merhaba 3 yıl oldu trafik biriminden ayrılalı bu 3 yılda farklı yerlerde çalıştım ama malum hala branş gozukuyo ayrılmak istiyorum artik bununla ilgili kime hitaben dilekce yazicam kime teslim edicem Bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim

adana0100
Aday Memur
04 Ağustos 2025 08:42
dilekçe yazacaksın

cagataypol
Şube Müdürü
04 Ağustos 2025 10:30
kime hitaben dilekçe yazacağım diyen birine dilekçe yazacaksın cevabını veren polisi gerçekten tanımak isterdim :-) trafikten çıkmak için il emniyet müdürünün olur verdiği branş sonlarınma formu var onu tanzim edip şuben makama arz edecek. makam onayladıktan sonra trafik başkanlığına o formu ebys üzerinden şuben üst yazı ile gönderecek.
adana0100, 2 saat önce
dilekçe yazacaksın

asavran09
Aday Memur
04 Ağustos 2025 10:40
teşekkür ederim cevap bile vermedim zaten o şahsa :) dilekce yazmayı bizde biliyoruz
cagataypol, 28 dk. önce
kime hitaben dilekçe yazacağım diyen birine dilekçe yazacaksın cevabını veren polisi gerçekten tanımak isterdim :-) trafikten çıkmak için il emniyet müdürünün olur verdiği branş sonlarınma formu var onu tanzim edip şuben makama arz edecek. makam onayladıktan sonra trafik başkanlığına o formu ebys üzerinden şuben üst yazı ile gönderecek.

asavran09
Aday Memur
04 Ağustos 2025 10:45
o formu nerden alabilirim acaba?
asavran09, 18 dk. önce
teşekkür ederim cevap bile vermedim zaten o şahsa :) dilekce yazmayı bizde biliyoruz
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonuİcralık polislereş durumu tayininde polis hemşireye tabi olabilir mi?Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerOAKDAR OKUL OKU EĞİTİM AL POLIS OL 10 YİL ÇALIŞ 75 ZOR ALİdari sorusturmada haklarimiz nelerdir?20 yılda emeklilik İcra bitti şükür KARARA BAĞLANDI

Sözlük

olumlama 1 Bugün olanlar 1 yaş almak,yaşlanmak? 1 uzaklaşma isteği 1 sen ne kadar güzel bir kızsın 1 kıtlama şekerle çay içen insan 1 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 1

Son Haberler

Şimşek: Enflasyon 44 Ayın En Düşük Seviyesine GerilediTemmuzda Fiyatı Artan ve Düşen Ürünler Belli OlduOrman yangınlarının maliyeti 14,2 milyar liraEFT, havale ve nakit işlemlerinde yeni dönemBorsa haftaya yükselişle başladı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?