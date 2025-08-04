Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


04 Ağustos 2025 08:33
Sağlık Bakanlığı Özel Sektör Eş Tayin

Merhabalar ben sağlık bakanlığında teknik hizmetler sınıfında çalışmaktayım ve 657 tabiyim eşim başka ilde özel sektörde azilari 4 yılda 720 gün diyor kimileride sen th sinifisin 2 yılda 360 gün diyor doğrusu nedir bir belge var mi

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