Memleketi diplomasızlar yönetiyor

kokuşmuşluk hat safhada.

sahte diploma ve işlemler işe aralarında her türlü meslek dalından hatta içlerinde prof ve doçent ünvanı alan kişilerin memleketin yönetiminde söz sahibi olduğu rezil bir dönem yaşıyoruz.

güreşci adamın banka yöneticisi olduğu, baytarın tübitak başkanı olduğu yerde ne kurumsal hafıza kalır ne de bir arpa boyu yol alamazsınız.