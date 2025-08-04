Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ağustos 2025 09:08
Memursen üyeleri Ah alıyorsunuz(!) Memur yoksul olamıyor(!) saf tutmayın artık(!!!)

BES-AR: 2025 Temmuz Ayı Yoksulluk Sınırı 85 bin 969 lira.


amühendis36
Aday Memur
04 Ağustos 2025 09:36

TÜRKİŞ: 2025 Temmuz Ayı Yoksulluk Sınırı 86.036,38 lira.

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