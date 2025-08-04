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Editörler : supporters.


04 Ağustos 2025 09:12
Tarihe Kısa Bir Yolculuk...

Bekir Bozdağ'dan Fetullah Gülen'e İnciler

https://www.youtube.com/watch?v=OQEd67vsE0M

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