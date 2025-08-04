Memura 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz işçiye 2 ay, sözleşmeli personele 3 yıl bir de artısı da var.

İşçilere verdikleri oranın aynısını versinler ama bir farkla, işçiye verilen yan hakların aynılarını verecekler. Kamuoyu hala işçinin taban ücretini söyleyip (günlük yevmiyeyi) yani. Yan hak olarak ne aldıklarını hiç paylaşmıyor? Aynı medya memurun eşi çalışmamış ve 2 çocuklu maaşını paylaşıyor. Medya kimin değirmenine su taşıyor? Sokağa çıkın en düşük memur maaşının 70 bin tl olduğunu zannediyor halkımız medyanın bu pompalamaları yüzünden. Ben artık çevremdeki memur olanlar haricindeki arkadaşlara bordro mu ve hesap özetimi göstermek durumunda kalıyorum inandırmak için. Görenler duruma şaşırıyor medya neden böyle yüksek maaş aldığınızı paylaşıyor işçinin maaşını aylık tüm gelirleri neden paylaşmıyor madem diyorlar.

Evet medya bile işçiden taraf. Sözde medyadakilerin hepsi okumuş etmiş beyaz yakalı tipler ama memuru önce bitiren bunlardır..