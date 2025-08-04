Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ağustos 2025 12:50
Memura 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz işçiye 2 ay, sözleşmeli personele 3 yıl bir de artısı da var.

İşçi sendikası önce brüt/taban aylıkları belli bir rakama çekti sonra Taban/brüt aylığa seyyanen zam aldı sonra üstüne yüzde 24 zam ve üstüne 3 küsür enflasyon farkı sonra üstüne yüzde 11 zam daha nitelikli işçiye yüzde 7 diğerlerine yüzde 3 prim artırımlı ödeme... İşçi arkadaşlar memurlar gibi enflasyondan kaynaklı farkı zaten almışlardı ve 6 aylık dönemler halinde almaya devame diyorlar fark oluşur ise... Yemek, yol, ikramiye tediye haftalık çalışma sürelerinin düşürülmesi ücretli ve ücretsiz izin haklarının artırılması gibi çok kıymetli işler var görebilene... Kurumumun işçi ile yaptığı toplu iş sözleşmesi ile kardeşi evlenen işçi 7 gün ücretli izin kullandı memurun kardeşi evlenirse ücretli izin yok yıllık izin kullanacaksın onda da cumartesi pazarı düşen var... İşçinin deneme süresi iki ay memurun bir yıldan az iki yıldan çok olamaz diyor sonra yeni bir şey keşfediyoruz ve kapsamı büyütüyoruz sözleşmeli personel diye ve 2 yılı aşamayan süreyi 3+1 kuralı ile deliyoruz. İşçinin deneme süresi iki ay sözleşmeli personelin 3 yıl + 360 gün Adalet, eşitlik hak getire emekli ikramiyesi tazminat konusuna hiç girmiyorum kamu görevlilerini üzmek istemiyorum ama böl parçala yönet dedikleri bu olsa gerek... 8. DönemToplu Sözleşmemizde yer alan kamuda 1 yılını dolduran sözleşmeli personel kadroya geçirilmesi teklifi mutlaka kabul ettirilmeli çünkü yukarıda yazdığımdan görüleceği üzere işçi arkadaşım için 2 ay el insaf bu ne düzen bozukluğudur arkadaş...


sucukluyumurta1
Genel Müdür
04 Ağustos 2025 14:14

İşçilere verdikleri oranın aynısını versinler ama bir farkla, işçiye verilen yan hakların aynılarını verecekler. Kamuoyu hala işçinin taban ücretini söyleyip (günlük yevmiyeyi) yani. Yan hak olarak ne aldıklarını hiç paylaşmıyor? Aynı medya memurun eşi çalışmamış ve 2 çocuklu maaşını paylaşıyor. Medya kimin değirmenine su taşıyor? Sokağa çıkın en düşük memur maaşının 70 bin tl olduğunu zannediyor halkımız medyanın bu pompalamaları yüzünden. Ben artık çevremdeki memur olanlar haricindeki arkadaşlara bordro mu ve hesap özetimi göstermek durumunda kalıyorum inandırmak için. Görenler duruma şaşırıyor medya neden böyle yüksek maaş aldığınızı paylaşıyor işçinin maaşını aylık tüm gelirleri neden paylaşmıyor madem diyorlar.

Evet medya bile işçiden taraf. Sözde medyadakilerin hepsi okumuş etmiş beyaz yakalı tipler ama memuru önce bitiren bunlardır..

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