Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Ağustos 2025 13:05
Temmuz enflasyon+toplu sözleşme
Temmuz enflasyonu %2.06 olarak açıklandı. aralığa kadar bu rakam ortalama 9-12 bandına kadar çıkar diyorum. toplu sözleşmede inşallah Ali bu sene üstüne düşeni yapar

m.r_f
Şube Müdürü
04 Ağustos 2025 13:46

Hayal görüyosun derim dostum. Üç buçuğu alır gelir yine :D Enflasyon da 12 imkansız, 8-9 arası mümkün.


Bayisimsiz
Aday Memur
04 Ağustos 2025 14:06
Enflasyon farkı aşağı yukarı ne kadar çıkar
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Aile Birliği Mazereti Yer DeğişikliğiBelletmenlik Puanı uygulamasının durdurulması.İl emri verilecek mi Erzurum'a es durumu isteyecek sinif öğretmenleri...Okul müdürlüğü vekaletiEk Mal Bildirimi MirasHizmetiçi Eğitim Olmaması Rezaleti..Rehber öğretmenlerin nöbet tutması gerekmektedir.İl emri herkese olsun

Sözlük

yaş almak,yaşlanmak? 1 Bugün olanlar 1 uzaklaşma isteği 1 günün sözü 1 olumlama 1 sen ne kadar güzel bir kızsın 1 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 1

Son Haberler

Bakan Yerlikaya Suriye İçişleri Bakanı Hattab ile görüştüİstanbul'un trafik çilesine yeni çözüm: Otobüs öncelikli yolSıcaklıklar Mevsim Normallerine DönüyorTurizmin kalbinde ziyaretçi rekoru kırıldıİDDK, Jandarma Astsubayların Sicil Değerlendirmesine İlişkin Karmaşayı Giderdi

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?