Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Ağustos 2025 13:30
MEB'de öğretmen içerik üretip web sitesi açabilir mi?

Merhabalar,

Hazırlamış olduğum materyalleri web sitesi açıp onun üzerinden paylaşmanın bir yaptırımı var mıdır? Öğretmen bir kişi içerik üreticisi olabilir mi? Bilgisi olan varsa yardımcı olursanız sevinirim

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