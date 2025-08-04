Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ağustos 2025 13:44
Katiplik ve Kurum değişikliği hk

Arkadaşlar bu konu çok tartışıldı ama başaraman insanlar çok daha fazla durum da bunu başarmanın en kolay yönü nedir ? Başarabilenler nasıl yaptı ve sözleşmeli iken mi kurum değiştirmek kolay yoksa Asil memurken mi ?


ugur2222
Memur
04 Ağustos 2025 13:51

İnanmak başarmanın yarısıdır. Önce inanmak gerek :-) Sözleşmeliyken kurum değiştirilebiliyor muymuş ilk defa duydum. 6 sene boşuna beklemişim ben o zaman


Zabıt06
Aday Memur
04 Ağustos 2025 13:53

tam bilgim yok kurum değiştirmek için 6 senemi beklemek gerek ve siz değiştirebildiniz mi ? ayrıca 4 yıl değiştirmek için yeterli bir süre değil mi ?

ugur2222, 56 dk. önce

İnanmak başarmanın yarısıdır. Önce inanmak gerek :-) Sözleşmeliyken kurum değiştirilebiliyor muymuş ilk defa duydum. 6 sene boşuna beklemişim ben o zaman


slm08
Genel Müdür
04 Ağustos 2025 14:01

kurum değiştirmek diye bişey yok dostum varsa da bunu burada soruyorsan demek ki bunu başarabilecek gücün yok

kpss gireceksin atanacaksın tek çözüm budur yüz bin defa aynı şeyler konuşuluyor

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