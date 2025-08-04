Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan


04 Ağustos 2025 14:03
Konya'dan İBB'ye Nakil Olmak İsteyen Var mı?

Merhaba arkadaşlar Engelli kadrosunda olup, Konya'daki kamu kurumlarından İBB ye nakil olmak isteyen varsa bana yazabilir

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