Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ağustos 2025 14:08
Enflasyon Farkı
Merkez bankasının tahminlerine göre yıl sonu enflasyon tahmini %30 civarı falan çıkacak. Bu durumda enflasyon farkı % kaç alırız ?

sezai0619
Şube Müdürü
04 Ağustos 2025 14:12

Yıl sonu enflasyonu için %29 tavan diyorlar. %29 olursa enflasyon farkı 5,3 civarı olur. Yani en yüksek gelecek oran bu.

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