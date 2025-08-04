Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


04 Ağustos 2025 14:20
Yıllık izindeyken?

Yıllık izindeyken tayin için ilişik kesince mehil izini ne zaman başlar. Yıllık izin bitimimi? Yıllık izin iptal olup mehil izinini mi başlar? ( Bence diyenler cevap yazmasın lütfen yorum yapmaya kapalı bu gönderi net cevabı olanlar, cevabı bilenler arkadaşlar yazarsa sevinirim.)


adana0100
Aday Memur
04 Ağustos 2025 14:47
izin durdurulur mehil başlar
Toplam 1 mesaj

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