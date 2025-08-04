KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


04 Ağustos 2025 15:07
Sahte Diplomalılar

Gençler diploma almak için yıllardır ter döküp çalışırken parayı bastıran diplomayı alıyor.

Sahte diploma skandalı eğitim sisteminin ne kadar çürümüş ne kadar kokuşmuş olduğunu ortaya koydu.

Yazık bu Türk Gençliğine

Sahte diplomalısı torpillisi derken yıllarını heba ediyoruz üniversite okuyarak


memuramamamur
Aday Memur
04 Ağustos 2025 17:02

bununla alakalı bir şey duymuştum edevlete dahi işlenecek şekilde mezuniyet veriliyor para karşılığında diye, dolandırıcılık sanmıştım sanırım değilmiş


the back of furkan
Daire Başkanı
04 Ağustos 2025 17:09

biz o kadar 2. üniversite okuyup diploma alıyoruz. bu ülkede hiçbir şey düzgün değil

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

AÖF İkinci Üniversite Hangi Bölümü OkumalıyımPsikolog AlımlarıAtanamıyorumÖzel Sektör İstifa ve 2026 Sınavına HazırlıkBelediyelerde İşe Girmek İçin Torpil Şart mı?Kamuda 35 Yaş SınırıSahte DiplomalılarKastamonu İl Özel İdare Maden Mühendisi AlımıEylül 2025 Lisans KPSSİKM'den Kendi Alanına Geçiş

Sözlük

olumlama 1 sen ne kadar güzel bir kızsın 1 uzaklaşma isteği 1 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 2 günün sözü 1 yaş almak,yaşlanmak? 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Kurtulmuş, siyasi partilerin grup başkanvekillerini kabul etti135 bin kira uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü!Bakan Kacır: Terörsüz Türkiye ile kazanan Türkiye olacakSu tahliye etmek isterken akıma kapılan kapıcı öldüDolar günü yükselişle kapattı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?