Vergi dilimi nedeniyle temmuz zammının anlamsız hale gelmesi

Temmuz zammı öncesi memurlar kendi aralarında tartışıyor.

Acaba zam oranı % 15,10 mu olacak yoksa 15,60 mı?

% 15,80 mi olacak yoksa 16,13 mü?

Buna benzer oran tartışmaları... Hatta daha öncesinden Mayıs ve Haziran ayı enflasyonu kaç çıkacak diye hesap yapıyorlar ki buna göre zam oranını tahmin edebilsinler.

Tüm bu hesaplar ve haberler bence memurların algılarıyla oynamak ve onlarla dalga geçmek için yapılıyor.

Çünkü vergi dilimi diye bir şey icat edilmiş ve Temmuz ayı geldiğinde maaşlara gelen zammı 6 ay boyunca silip süpürüyor. Temmuz zammının ne olduğunun bir önemi yok, vergi dilimiyle sıfırlanacak şey boşuna tartışılıyor.

Sanırım birileri Temmuz zammını iptal etmek için "vergi dilimi" diye bir şey geliştirmiş.