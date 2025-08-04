Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Ağustos 2025 15:26
Vergi dilimi nedeniyle temmuz zammının anlamsız hale gelmesi

Temmuz zammı öncesi memurlar kendi aralarında tartışıyor.

Acaba zam oranı % 15,10 mu olacak yoksa 15,60 mı?

% 15,80 mi olacak yoksa 16,13 mü?

Buna benzer oran tartışmaları... Hatta daha öncesinden Mayıs ve Haziran ayı enflasyonu kaç çıkacak diye hesap yapıyorlar ki buna göre zam oranını tahmin edebilsinler.

Tüm bu hesaplar ve haberler bence memurların algılarıyla oynamak ve onlarla dalga geçmek için yapılıyor.

Çünkü vergi dilimi diye bir şey icat edilmiş ve Temmuz ayı geldiğinde maaşlara gelen zammı 6 ay boyunca silip süpürüyor. Temmuz zammının ne olduğunun bir önemi yok, vergi dilimiyle sıfırlanacak şey boşuna tartışılıyor.

Sanırım birileri Temmuz zammını iptal etmek için "vergi dilimi" diye bir şey geliştirmiş.


spock
Genel Müdür
04 Ağustos 2025 16:38

Çok değil on küsur yıl öncesine kadar yılda tek zam alıyorduk. Sonra yılda iki kere zam diye bir şey çıkardılar. Böylece toplamda yıllık olarak gösterdikleri miktarın altında bir zam alır hale geldik. Adamlar dolandırıcı.

1. Para kazanırsın. Kazandığın paradan gelir vergisi ödersin.

2. Vergisi ödenmiş bu parayı biriktirir bir araba alayım dersin. KDV ödersin, ÖTV ödersin.

3. Vergisini ödediğini paranla, bir vergi daha ödeyip aldığın arabayı kullanırken her yıl bir daha vergi ödersin.

Satarken vergi istemiyorlar iyi ki. Hükumetimiz iyi ki var.

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