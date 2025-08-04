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Editörler : Cüneyt Barışoglu


04 Ağustos 2025 15:27
POMEM PSİKİYATRİ

Beyler 4 yıl 2 ay önce Psikiyatri dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yanışı koymuş ve 1 kutu ilaç yazmış bu tarihten sonra bir daha psikiyatriste gitmedim bir de 2015 te bir tane girişim var ama psikiyatrik muayene tanısı yazıyor ve ilaç yok yani hayatımda sadece 2 kez psikiyatriste gittim 2015 ve 2021 olmak üzere sizce bu pomemde genel sağlıkta engel olur mu?

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